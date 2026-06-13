48-годишен моторист загина в тежка катастрофа на входа на Сливо поле

Снимка: Булфото

За тежка катастрофа в Русенско на входа на Сливо поле съобщиха очевидци.

От полицията потвърдиха за Фокус, че става дума за сблъсък между лек автомобил и мотор. Вследствие на удара 48-годишният моторист загива на място.

Според "Русе Медиа" двама души са откарани в болница от екипи Спешна помощ с травми и фрактури.

Движението в района се извършва в една лента, а на място има полиция.

Припомняме, че вчера имаше инцидент в същия участък, но нямаше данни за тежко пострадали или загинали.

Шофирайте внимателно.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!