48-годишен моторист загина в тежка катастрофа на входа на Сливо поле
Снимка: Булфото
За тежка катастрофа в Русенско на входа на Сливо поле съобщиха очевидци.
От полицията потвърдиха за Фокус, че става дума за сблъсък между лек автомобил и мотор. Вследствие на удара 48-годишният моторист загива на място.
Според "Русе Медиа" двама души са откарани в болница от екипи Спешна помощ с травми и фрактури.
Движението в района се извършва в една лента, а на място има полиция.
Припомняме, че вчера имаше инцидент в същия участък, но нямаше данни за тежко пострадали или загинали.
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