48-годишен наркодилър от Варна, хванат с кокаин, остава в ареста

Варненският окръжен съд определи най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“ спрямо 48-годишен мъж от Варна. Той е привлечен като обвиняем, че държал с цел разпространение на високорисково наркотично вещество.

От прокуратурата посочиха, че на 31 октомври тази година при полицейска проверка в мъж е бил открит 0,81 грама кокаин. При разпита той е посочил, че наркотичното вещество е купено от обвиняемия, за когото се знаело, че се занимава с разпространението на забранени субстанции. Представителят на държавното обвинение посочи, че престъплението е извършено в условията на опасен рецидив, а намереното количество кокаин у него било 9,05 грама, което не може да бъде за лична употреба, съобщават от ВОС.



Според разпоредбите на НК, престъплението се наказва с лишаване от свобода от 5 до 15 години и глоба от 20 хиляди до 100 хиляди лева.

Защитата на 48-годишния мъж посочи, че той е съдействал на разследването, доброволно е предал наркотика, има адрес, на който може да бъде открит и на който живее с възрастната си майка, за която се грижи. Поради посочените съображения, адвокатът на обвиняемият помоли съда да определи втората по тежест мярка за неотклонение - „домашен арест“.

След като изслуша становищата на страните и се запозна със събраните до момента доказателства, Варненският окръжен съд прецени, че са изпълнени законовите изисквания за определяне на най-тежката мярка за неотклонение. Съдебният състав реши, че спрямо мъжа може обосновано да се подозира, че има съпричастност към обвинението, за което е привлечен. Действително няма данни, които да сочат реална опасност лицето да се укрие, тъй като има постоянен адрес. Не такава беше преценката на съда относно опасността от извършване на престъпление.

Държането и разпространението на високорисково наркотично вещество се счита за тежко умишлено престъпление, което се наказва с лишаване от свобода. Съдебният състав не намира в доказателствата подкрепа на твърдението на защитата, че кокаинът е бил предаден доброволно. Освен това продажбата на наркотика е била извършвана от дома на обвиняемия, поради което мярката за неотклонение „домашен арест“ се явява неподходяща.

От друга страна деянието се отличава с висока степен на обществена опасност и е извършено в условията на опасен рецидив – мъжът има предходна присъда, отново за същото престъпление. Поради изложените съображения, Варненският окръжен съд прецени, че към момента единствената подходяща мярка за неотклонение, която да обезпечи нормалното провеждане на разследването, е най-тежката – „задържане под стража“.

Определението на съда не е окончателно и подлежи на обжалване пред Апелативен съд – Варна в тридневен срок от днес.

