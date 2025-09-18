48-годишна жена е намерена мъртва във варненския квартал "Чайка"

Снимка: Булфото

Жена е намерена мъртва в района на един от жилищните блокове в квартал "Чайка" във Варна. За това съобщиха от ОД на МВР - Варна.

Сигналът за починала жена е подаден в 4:50 ч. тази сутрин. 48-годишната варненка е открита зад бл. 4 в "Чайка".

Все още няма подробности какво точно се е случило.

В момента се работи за изясняване на случая и е образувано досъдебно производство, допълниха от полицията.

Очаквайте подробности.

