49 души загинаха от жажда насред Сахара

Снимка Пиксабей

Най-малко 49 души са починали от жажда в отдалечен район на пустинята Сахара в Северен Нигер, след като камионът, в който са пътували, се е повредил, съобщиха властите.

Групата се е прибирала от Мали, където е присъствала на мюсюлмански фестивал, когато водата им свършила. Те са останали блокирани на повече от 80 км западно от Асамака – основен граничен контролно-пропускателен пункт между Нигер и Алжир, предаде Би Би Си.

"Пътниците са се оказали в капан в сърцето на враждебна среда, където екстремните температури и липсата на пунктове за снабдяване правят оцеляването изключително трудно", се казва в изявление на губернатора на регион Агадез. Само двама души са оцелели, след като са преминали пеша през пустинята до Асамака, където са успели да подадат сигнал на властите.

Камионът е отпътувал от малийския град Телхандек, но се е отклонил от планирания си маршрут, се посочва още в изявлението на губернатора.

В продължение на няколко дни шофьорът и пътниците са правили многократни опити да ремонтират превозното средство, но усилията им в крайна сметка са се оказали неуспешни.

"Лишени от вода и неспособни да поправят автомобила въпреки усилията на шофьора, неговия помощник и пътниците, хората са се оказали хванати в капан сред суровата природа. Десетки безжизнени тела бяха открити под неподвижния камион и в околностите му", се добавя в съобщението.

Жертвите са били погребани в масови гробове от спасителния екип, изпратен на мястото от местните власти. На връщане от местопроизшествието спасителният екип е попаднал на друг повреден камион, превозващ над 60 души, които са били блокирани в продължение на три дни. Този камион е тръгнал от малийския град Харуба, на повече от 300 км от границата с Нигер, съобщи губернаторът в последващо изявление, предаде Bulgaria ON AIR.

Спасителният екип, в който са участвали и нигерски войници, е раздал вода на "изтощените и отчаяни пътници" и е помогнал за ремонта на превозното средство, което им е позволило да продължат безопасно пътуването си.

Пустинята в Нигер остава основен транзитен коридор за мигранти от цяла Западна Африка, които се опитват да достигнат Европа, пренебрегвайки рисковете, свързани с опасното пътуване, пише novini.bg.

Губернаторът подчерта, че трагедията показва "уязвимостта на младите хора, ангажирани в миграционни и трансгранични икономически дейности, които често са принудени да преминават през нестабилни райони, за да оцелеят или да търсят по-добри условия на живот".

Редактор "Екип на Петел",

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