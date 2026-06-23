49 години по-късно: Варна помни подвига на героите от „Ерма“

Снимки: Булфото

С церемония по полагане на венци и цветя Варна отбеляза 49 години от потушаването на пожара на танкера „Ерма“ – събитие, което и днес остава символ на смелост, професионализъм и дълг.

Пред паметната плоча на генерал-лейтенант Илия Дончев (1925 – 1996) – началник на Централното управление Противопожарна охрана - МВР в годината на инцидента на „Ерма“ и ръководител на операцията по ликвидирането на пожара, беше отдадена почит към хората, които през юни 1977 г. застават на първа линия в една от най-критичните ситуации в историята на града.

На събитието присъстваха областният управител Марио Смърков, началникът на отдел „Отбранително мобилизационна подготовка“ към Община Варна Георги Иванов, председателят на Общинския съвет Христо Димитров, директорът на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – Варна ст. комисар Стоян Стоянов, депутати, представители на ВМС, както и на различни организации.

Близо пет десетилетия по-късно „Ерма“ остава не просто спомен за тежък инцидент, а разказ за кураж, бързи решения и отговорност в момент, когато залогът е бил съдбата на цял град. Днес Варна свежда глава пред хората, които в един от най-тежките моменти за града избират дълга пред страха.

Редактор "Екип на Петел",

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