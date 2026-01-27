49 пожара са ликвидирани през последното денонощие в страната

Пиксабей

В страната за последното денонощие са ликвидирани 49 пожара, съобщиха на сайта си от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” (ГДПБЗН). Пожарните екипи са реагирали на 99 сигнала за произшествия.

При пожарите няма загинали или пострадали граждани.

С материални щети са възникнали 25 пожара, от които 11 в жилищни сгради. Без нанесени материални щети са 24 пожара.

Извършени са 46 спасителни дейности и помощни операции. От тях осем са били при катастрофи, а 36 за оказване на техническа помощ.

Четири лъжливи повиквания са получили от пожарната за изминалото денонощие, предаде БТА.

