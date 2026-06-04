490 плувци от 22 клуба атакуват медали в Black Sea Cup

Снимки Пресслужба ПСК "Черно море"

Рекорден брой плувци – 490, от 22 клуба ще си оспорват медалите в 9-ото издание на межународния турнир Black Sea Cup. Престижното състезание, чиито организатори са плувният шампион на България – ПСК „Черно море”, Община Варна и БФПС, ще се проведе от 5 до 7 юни на комплекс „Приморски”. Форумът обединява състезатели от три държави – България, Турция и Румъния.

По традиция на турнира ще съдийстват международни съдии по правилата на ФИНА. Участниците ще се състезават в серии, подредени по време, а класирането ще се формира по възрастови групи и пол.

Всеки плувец има право да участва в четири дисциплини. Оформени са четири възрастови групи - група D – 2014 - 2015 момчета и момичета; група C – 2012 - 2013; група B – 2009 – 2010 - 2011 и група A – отворена.

Класиралите се от първо до пето място при двата пола ще бъдат удостоени с парични награди, както следва: 5-то място – 100 евро; 4-то място – 200 евро; 3-то място – 400 евро.; 2-ро място – 750 евро; 1-во място – 1500 евро. Специални премии от по 500 евро ще вземат и най-добрите плувци при мъжете и при жените, както и техните треньори. Black Sea Cup започва в петък, 5 юни със стартове в дисциплините 1500 м свободен стил – мъже и 800 м свободен стил – жени. В събота и неделя сутрешните сесии са с начален час 9,00 ч, а следобедните стартират в 17,30 ч.

Победители в миналогодишното издание на турнира станаха плувните асове на шампиона ПСК „Черно море” - Тея Николова и Максим Манолов с личен треньор Никола Петров.

Подгласнички на Тея при представителките на нежния пол бяха Екатерина Аврамова, Бояна Кирчева, Радина Радева и Михаела Стефанова.

При мъжете втори се класира съотборникът на Максим Манолов от ПСК „Черно море” - Самуил Данаилов, а от трето до пето място наградите си разпределиха Адриан Йонинов, Дарен Киролов и Ангел Маргаритов.

Призове за най-добре представили се българи миналото лято спечелиха Тея Николова и Максим Манолов. Наградата „Най-добър треньор” бе присъдена на главния треньор на черноморци Никола Петров.

Редактор "Екип на Петел",

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