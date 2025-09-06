реклама

5,2 разлюля отново Афганистан

06.09.2025 / 08:51 0

снимка: Пиксабей 

Няколко дни след разрушителното земетресение в източната част на Афганистан снощи там отново бе регистриран земен трус с магнитуд 5,2, съобщи Геологическата служба на САЩ.

По данни на службата епицентърът на земетресението е било на дълбочина 10 км в източната провинция Кунар.

Трусът е усетен също така и в афганистанската столица Кабул, съобщи жител на града за ДПА.

Засега няма данни за жертви или нанесени щети, допълва Бта. 

Повече от 2200 души са загинали при земетресението с магнитуд 6, което разтърси Източен Афганистан миналия уикенд.

Огромната част от пострадалите са в планинската провинция Кунар, разположена на границата с Пакистан. 

 

