5 декември – Международен ден на доброволеца

На днешната дата отбелязваме Международния ден на доброволеца. Той се чества за първи път през 1985 г. по инициатива на ООН, когато Световната организация приканва правителствата и неправителствените организации във всички страни да изкажат уважението и благодарността си към доброволците и да дадат по-голяма гласност на дейността им.

На този ден обществото отдава почит към хората, които с безвъзмезден труд помагат за подобряването на живота на уязвимите и нуждаещите се от помощ.

Събития

1492 г. – Христофор Колумб става първият европеец, който стъпва на остров Испаньола (днес Хаити и Доминиканска република).

1848 г. – Калифорнийска златна треска: В съобщение до Конгреса на САЩ американският президент Джеймс Полк потвърждава, че в Калифорнияе открито голямо количество злато.

1882 г. – Създаден е шведски футболен отбор Йефле ИФ.

1916 г. – Първата световна война: Части от български военни подразделения влизат в столицата на Румъния – Букурещ.

1931 г. – Взривена е църквата Христос Спасител в Москва.

1933 г. – В САЩ официално е отменен сухият режим.

1936 г. – Съветския съюз приема нова конституция (известна като "Сталинска") и Киргизката Съветска Социалистическа Република е включена в състава на Съюзните републики на СССР.

1936 г. – Създадена е Автономната съветска социалистическа република Коми, просъществувала до 1991 г.

1936 г. – Създадена е Марийската автономна съветска социалистическа република.

1941 г. – Втората световна война: Битка при Москва: Червената армия започва контраофанзива срещу нацистките сили по нареждане на генерал Георгий Жуков.

1949 г. – Йерусалим е провъзгласен за столица на новата държава Израел.

1975 г. – В София е открит голям комплекс студентски общежития, известен като Студентския град.

1977 г. – В България е възстановена общината като селищна система.

1990 г. – Ислямски водачи призовават да бъде наказан със смърт британският поет от индийски произход Салман Рушди за неговата книга Сатанински строфи.

1999 г. – Официално е открита отсечка от автомагистрала Хемус, заобикаляща Правец.

2005 г. – Във Великобритания са узаконени еднополовите бракове.

Родени

Ф. Тютчев (1803 – 1873)

1443 г. – Юлий II, римски папа († 1513 г.)

1782 г. – Мартин Ван Бурен, 8-ми президент на САЩ († 1862 г.)

1803 г. – Фьодор Тютчев, руски поет († 1873 г.)

1813 г. – Генадий Невелской, руски изследовател († 1876 г.)

1839 г. – Джордж Армстронг Къстър, американски военен († 1876 г.)

1856 г. – Димитър Мишев, български политик († 1932 г.)

1861 г. – Константин Коровин, руски художник († 1939 г.)

1867 г. – Йозеф Пилсудски, полски революционер и държавник – президент († 1935 г.)

1880 г. – Иван Цибулка, чешки виолончелист († 1943 г.)

1884 г. – Александър Греков, български политик († 1922 г.)

1887 г. – Никола Арнаудов, български ботаник и физиолог († 1961 г.)

1890 г. – Фриц Ланг, австрийски режисьор († 1976 г.)

1901 г.

Вернер Хайзенберг, германски физик, Нобелов лауреат през 1933 г. († 1976 г.)

Уолт Дисни, американски продуцент на анимационни филми († 1966 г.)

1903 г. – Сесил Франк Поуел, британски физик, Нобелов лауреат през 1950 г. († 1969 г.)

1911 г. – Владислав Шпилман, пианист и композитор († 2000 г.)

1917 г. – Илия Минев, български антикомунист († 2000 г.)

1924 г. – Георги Ганзовски, икономист от Република Македония

1925 г. – Анастасио Сомоса Дебайле, никарагуански диктатор († 1980 г.)

1927 г. – Рама IX, крал на Тайланд († 2016 г.)

1932 г.

Литъл Ричард, американски рок-музикант – певец и пианист

Шелдън Глашоу, американски физик Нобелов лауреат през 1969 г.

1938 г. – Джей Джей Кейл, американски музикант († 2013 г.)

1944 г. – Бойка Присадова, българска народна певица, диригент и педагог († 2017 г.)

1945 г. – Моше Кацав, президент на Израел

1946 г. – Хосе Карерас, испански оперен певец – тенор

1948 г. – Кунка Желязкова, българска народна певица

1951 г. – Александър Василевски, македонски дипломат

1952 г. – Стоян Сталев, български юрист и дипломат

1956 г. – Кристиан Цимерман, полски пианист и диригент

1962 г. – Нихат Кабил, български политик

1963 г. – Екстра Нина, българска поп-фолк певица

1966 г. – Патрисия Каас, френска певица

1967 г. – Константин Асен Сакскобургготски, български княз, син на Симеон II

1968 г.

Димитър Гюджеменов, български футболист

Георги Райков, български оператор

1970 г. – Марко Сааресто, финландски певец

1973 г. – Софи Маринова, българска певица

1975 г. – Рони О'Съливан, английски играч на снукър

1976 г. – Вероника, българска поп-фолк певица

1982 г. – Борис Георгиев, български боксьор

1983 г. – Нели Петкова, българска певица

1985 г. – Франки Мюниц, американски актьор

1989 г. – Куон Юри, корейска певица

Починали

Моцарт (1756 – 1791)

1560 г. – Франсоа II, крал на Франция (* 1544 г.)

1791 г. – Волфганг Амадеус Моцарт, австрийски композитор (* 1756 г.)

1835 г. – Аугуст фон Платен, немски поет (* 1796 г.)

1870 г. – Александър Дюма – баща, френски писател (* 1802 г.)

1891 г. – Педро II, втори и последен император на Бразилия (* 1824 г.)

1916 г. – Ханс Рихтер, австроунгарски композитор (* 1843 г.)

1917 г. – Георги Стоянов, български поет (* 1874 г.)

1918 г. – Йозеф Хохола, чешки капелмайстор (* 1845 г.)

1925 г. – Владислав Реймонт, полски писател, Нобелов лауреат през 1924 г. (* 1867 г.)

1926 г. – Клод Моне, френски художник (* 1840 г.)

1938 г. – Тома Пожарлиев, български революционер (* 1870 г.)

1950 г. – Шри Ауробиндо, революционер, философ, писател и духовен учител (* 1872 г.)

1969 г. – Алис Батенберг, английска принцеса (* 1885 г.)

1977 г. – Александър Василевски, съветски военачалник, маршал (* 1895 г.)

1993 г. – Евгений Габрилович, руски сценарист (* 1899 г.)

2002 г. – Симеон Стоянов, български поет (* 1937 г.)

2002 г. – У Не Вин, политически деятел на Мианмар (* 1910 г.)

2005 г. – Мило Дор, австрийски писател (* 1923 г.)

2007 г. – Карлхайнц Щокхаузен, немски композитор (* 1928 г.)

2008 г. – Алексий ІІ, руски патриарх (* 1929 г.)

2009 г. – Свами Сатянанда, индийски гуру (* 1923 г.)

2012 г. – Дейв Брубек, американски джаз пианист и композитор (* 1920 г.)

2012 г. – Оскар Нимайер, бразилски архитект (* 1907 г.)

2013 г. – Нелсън Мандела, южноафрикански политик (* 1918 г.)

2015 г. – Димитър Попов, български политик, юрист, министър-председател (* 1927 г.)

Празници

Хаити – Ден на откриването на острова (от Христофор Колумб, 1492 г.)

Тайланд – Рожден ден на краля (1927 г., национален празник) и Ден на бащата

