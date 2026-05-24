5 деца припаднаха на 24 май в Русе

Разгневен баща настоява за промяна в празничния протокол

Общо пет деца припаднаха в жегата на централния площад в Русе днес преди обед по време на официалната празнична церемония за 24 май, съобщават от „Русе Медиа“. Инцидентите предизвикаха острото възмущение на родители, които критикуват организаторите от Община Русе за решението да държат учениците часове наред на открито под жаркото слънце без осигурена сянка.

Инцидент в разгара на празника

Един от потърпевшите родители, Искрен Маринов, сподели публично детайли за преживяния кошмар. По неговите думи, синът му и още едно момче изведнъж са колабирали на площада, което е наложило спешното извикване на екип на Спешна помощ. Маринов разказва, че ситуацията е била изключително сериозна, като едно от децата е претърпяло по-тежко нараняване при самото падане на земята.

В болницата се е наложило на един от учениците да бъде оказана спешна хирургична помощ. Медицинският екип е зашил рана на главата му, получена в резултат на тежкото свличане върху плочите. Според разказа на бащата, общият брой на пострадалите ученици, на които им е прилошало по време на честванията, е достигнал пет.

Критика към Община Русе

Родителите изразиха сериозни критики към начина на планиране на масовото градско събитие. Според Искрен Маринов е абсолютно неразумно от страна на местната власт да държи малки деца на открито в обедните часове, когато температурите достигат своите пикови стойности, а на градския площад липсва каквато и да е защита от слънцето.

"Редно е да се помисли за друг час, когато да се прави тази церемония, който е по-подходящ, а не в обедните часове" – категоричен е разгневеният баща. Гражданите настояват Община Русе и образователните структури в града да ревизират изцяло протоколите за провеждане на празнични мероприятия на открито.

Необходими са спешни промени в протокола

Случаят от Русе бързо отвори по-широк обществен дебат за безопасността на подрастващите по време на официални чествания. Русенци призовават за по-голяма гъвкавост при организирането на подобни масови прояви, особено когато метеорологичните прогнози предвиждат необичайно високи температури за втората половина на месец май.

Настоява се за въвеждане на ясни правила, които да задължават институциите да осигуряват мобилни медицински пунктове, безплатна питейна вода и най-вече – изнасяне на официалната част в по-ранните часове на деня или преместване в закрити климатизирани за закрита зала при екстремни горещини, за да се избегнат последващи инциденти.

