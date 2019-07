5 ефективни начина да решим проблема с Facebook нотификациите в Android

digital.bg

Уведомленията или така наречените нотификации улесниха живота ни. Те ни спестяват време, като ни уведомяват, ако нещо си струва вниманието ни. Но понякога нотификациите за някои приложения не работят така като се очаква. Едно такова приложение, което постоянно създава проблеми на хората по отношение на уведомленията, е приложението Facebook.

По някаква причина звуковите сигнали за известията на приложението Facebook за Android спират да се чуват. Въпреки това, когато отворите приложението Facebook, то показва броя на известията, които обикновено се показват в иконата за уведомяване. По принцип трябва да отворите приложението, за да видите нови известия.

Ако ви се случи не се притеснявайте, има начини да се справите с това. От Guiding Tech знаят пет ефективни начина за решаване на проблема с Facebook уведомленията на Android. Ето кои са те:

1. Проверете настройките за уведомяване по телефона си

Това е първото нещо, което трябва да проверите, ако сте изправени пред подобен проблем. Android има вградена настройка за нотификациите от приложенията. Можете да включвате и изключвате известия за отделни приложения директно от настройките на телефона.

Понякога обаче ще откриете, че известията от приложенията са изключени. Това може да се случи поради грешка в системата, причинена от приложение или по друга неизвестна причина. И когато това се случи, нотификациите спират да се появяват.

За да проверите дали нотификациите за приложението Facebook са включени, изпълнете следните стъпки:

Стъпка 1. Отидете в Settings –> Apps (или Apps & notifications).

Стъпка 2. Под „Apps“ докоснете „Facebook“, а след това „App notifications“.

Стъпка 3: На следващия екран се уверете, че известията са включени. Ако известията са изключени ги включете.

2. Проверете настройките за уведомяване на приложението Facebook

В допълнение към вградените настройки за известяване на Android за приложенията, повечето приложения имат собствени настройки за известяване. Това важи и за приложението Facebook. Можете да променяте, активирате или деактивирате настройките за известяване от приложението Facebook.



Ако известията са деактивирани във Facebook приложението, това може да е причината за вашите проблеми. Следователно трябва да проверим настройките за уведомяване във Facebook.

За да направите това, отворете приложението Facebook на Android телефона си и докоснете иконата с три черти в горния десен ъгъл. Превъртете надолу и изберете „Notifications Settings“.

Тук ще намерите различни видове дейности, за които Facebook може да ви изпраща известия. Докоснете „Activity About You“. На следващия екран проверете дали опцията „Push“ е включена. Ако е изключена я включете.

3. Проверете ограниченията за данните

Друга вградена настройка на Android, която може да бъде отговорна за проблема с уведомяването, е ограничението на данните. Ако е активирана, приложенията не синхронизират данните във фонов режим и няма да бъдете известявани.

За да проверите дали синхронизирането на фоновите данни е активно за приложението Facebook, отидете в Settings –> Apps (или Apps & notifications) на телефона. Докоснете „Facebook“, а след това „Data usage“. Потърсете опцията „Background data“ и я активирайте.

4. Изтрийте кеш паметта

Изчистването на кеша на приложението може да помогне, но не е задължително. Това зависи от устройството, което използвате и настройките. Нищо не губите, пробвайте дали ще помогне при вас.

Ето как да го направите. Отидете в Settings -> Apps. Потърсете „Facebook“. След това докоснете „Storage“. Под „Storage“, докоснете „Clear Cache“. Ако все още не получавате известия, опитайте да преинсталирате приложението Facebook от Play Store.

5. Излезте от всички устройства

За някои потребители проблемът може да е специфичен за профила и да не е свързан с устройството. Може би очаквате, че ако влезете с друг Facebook акаунт на телефона си, ще започнете да получавате известия. Това обаче не се случва.

За да разрешите този проблем, изпълнете следните стъпки:



Стъпка 1: Отидете във Facebook на компютъра и докоснете малката стрелка сочеща надолу в горния десен ъгъл и изберете „Settings“ от менюто.

Стъпка 2: От лявата странична лента кликнете върху „Security and login“. Под „Where you're logged in“, кликнете върху „See More“.

Стъпка 3: Превъртете надолу и кликнете върху „Log out of all sessions“. Така ще излезете от всички регистрирани устройства.

Стъпка 4: Влезте в Facebook от телефона си. Трябва вече да получавате известия.

