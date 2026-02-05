5 февруари 1971 г. – „Аполо 14“ каца на Луната

снимка: Allen McGregor, Уикипедия

Въпреки множеството проблеми по пътя "Аполо 14" – осмата пилотирана мисия до Луната – се приземява успешно на земния спътник.

Пръв на повърхността (по бордово време 114 часа 31 минути) излиза командирът – Алън Шепърд. „Това беше дълъг път, но ето че сме тук“, заявява той.

В рамките на мисията са събрани близо 42 кг лунни скали. Проведени са и няколко полеви експерименти, включително сеизмични измервания.

Именно по време на "Аполо 14" Шепърд удря две голф топки с импровизиран стик, донесен от Земята. Командирът и пилотът на лунния модул Едгар Мичъл прекарват 33 часа на Луната.

На 9 февруари 1971 г. "Аполо 14" се завръща успешно на Земята.

Какво още се е случило на днешната дата?

Събития

• 506 г. — Кралят на вестготите Аларих II издава сборник с римски закони.

• 1204 г. — Алексий V Дука Мурзуфул е коронясан за император на Византия.

• 1762 г. — Френската островна колония Мартиника е превзета от Англия.

• 1783 г. — При първото от петте последователни земетресения на полуостров Калабрия (Италия) загиват 50 хиляди души.

• 1818 г. — Маршал Жан Бернадот се възкача на шведския престол като Карл XIV.

• 1850 г. — В САЩ е патентована първата машина за смятане арифмометър.

• 1859 г. — Княз Александру Йоан Куза е избран за владетел на Княжество Молдова и поставя основите на съвременна Румъния.

• 1861 г. — В САЩ е патентована кинокамерата от Коулмън Селърс.

• 1871 г. — Васил Левски изготвя писма до Филип Тотю в Одеса и Панайот Хитов в Белград, с които кани двамата войводи да се включат дейно в работата на Вътрешната революционна организация.

• 1885 г. — Белгийският крал Леополд II създава Свободна държава Конго, като своя частна собственост в Африка.

• 1889 г. — Княз Фердинанд I дава разрешение на Военното министерство за закупуване на първите картечници за Българската армия.

• 1901 г. — Американският магнат Джон Пиерпон Морган създава империята "Юнайтед стейтс стийл корпорейшън".

• 1904 г. — Войските на САЩ напускат Куба след 5-годишна окупация.

• 1909 г. — Русия признава независимостта на България.

• 1917 г. — Мексико приема своята революционна конституция.

• 1928 г. — По изкуствен път е получен Витамин D.

• 1936 г. — Чарли Чаплин реализира последния си ням филм — Модерни времена.

• 1945 г. — По време на конни надбягвания в Мексико конят Голяма Ракета поставя световен рекорд по скорост — 70 км в час.

• 1953 г. — За пръв път е показан анимационният филм на Уолт Дисни "Питър Пан".

• 1958 г. — Военноовъздушните сили на САЩ загубват водородна бомба близо до бреговете на Савана, Джорджия, бомбата не е била намерена.

• 1958 г. — Гамал Абдел Насър е номиниран за първи президент на Обединената Арабска Република.

• 1968 г. — Виетнамската война: Започва Битката при Ке Сан.

• 1971 г. — Проект Аполо: Аполо 14 каца на Луната.

• 1973 г. — В Торонто (Канада) започва строежът на телевизионната кула Си Ен Тауър - най-високата сграда в света за следващите 34 години.

• 1976 г. — Американката Мод Тал става най-възрастният шофьор в света, след като получава правоуправление на 104 годишна възраст.

• 1991 г. — Столицата на Киргизстан — Фрунзе е преименувана на Бишкек.

• 1997 г. — Под обществен натиск три швейцарски банки прехвърлят 71 млн. долара по сметката на фонда за жертвите на Холокоста.

• 2000 г. — В Техеран е извършен неуспешен опит за атентат срещу президента на Иран Мохамед Хатами.

• 2002 г. — Компанията Pepsi заснема най-скъпия рекламен видеоклип — с участието на Бритни Спиърс на стойност 9 млн. долара.

