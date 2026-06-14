5-годишно дете е с телесна повреда след домашно насилие във Врачанско

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На 13 юни 2026 г. в ОДМВР – Монтана е получен сигнал от дежурен лекар при ЦСМП – Монтана за нанесен побой и причинена телесна повреда на 5-годишно дете от село Бързия, община Криводол, област Враца, съобщиха от полицията.

От проведените процесуално-следствени действия е установено, че в периода от 15 май 2026 г. до 13 юни 2026 г. в село Новачене, област Софийска, на детето е бил нанасян побой и е причинена телесна повреда, изразяваща се в хематоми и кръвонасядания в областта на лицето, ръцете и краката, в условията на домашно насилие.

С първото действие по разследването са разпитани свидетели и е образувано досъдебно производство по описа на Районно управление – Монтана за престъпление по чл. 131, ал. 1, т. 4 и т. 5а, във връзка с чл. 130, ал. 1 от Наказателния кодекс.

По случая е докладвано на дежурен прокурор при Районна прокуратура – Монтана. Работата по разследването продължава.

По информация на полицията са съставени и един протокол за предупреждение по чл. 65 от Закона за МВР. Съставени разпореждания по чл. 64 от ЗМВР няма, пише btvnovinite.bg.

Редактор "Екип на Петел",

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