5-годишно момченце изчезна безследно край Кюстендил

Полицията издирва изчезнало българче.

Петгодишно момченце изчезна безследно в Кюстендилско, след като се изгуби в един от големите черешови масиви в района. От Областната дирекция на МВР – Кюстендил потвърдиха официално случая, като сигналът за инцидента е подаден късно вечерта на 25 май, около 21:00 часа.

Веднага след това полицията е предприела незабавни оперативно-издирвателни действия, пише "Фокус".

Според информация, разпространена от близките в социалните мрежи, детето се казва Маурисио.

То е било заедно със свои роднини в черешова градина, намираща се в землището между селата Скриняно и Соволяно, където в един момент е изпуснато от поглед. До момента няма никаква следа от момченцето.

Семейството на малкия Маурисио умолява за съдействие всеки, който може да помогне.

Те апелират гражданите, които са били в района или разполагат с някаква информация за детето, незабавно да подадат сигнал на спешния телефон 112 или да се обърнат към най-близкото управление на МВР.