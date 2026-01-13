5-годишно разсрочено плащане за завършени вили и апартаменти: промоция за инвеститори във Forest Club House от КУБ Корпорация

Международната корпорация КУБ, която развива инфраструктурни проекти във Варна, обяви старта на програма за разсрочено плащане за купувачите на вили в комплекса Forest Club House, разположен в крайбрежната част на Варна, в района Ален мак. Както се съобщава на сайта на КУБ, програмата ще бъде валидна до края на януари 2026 г. Съгласно обявените условия, първоначалната вноска за участниците в акцията е 30%, като през първата година от разсрочването няма лихва. След това годишното фиксирано увеличение на цената е в размер на 7%.

Forest Club House се намира в района Ален мак и представлява комплекс от двуетажни вили с отделни апартаменти на затворена територия, в близост до защитена природна зона и на пешеходно разстояние от плажа. Комплексът е част от Forest Club – един от флагманските проекти на КУБ на българския пазар на недвижими имоти, основан на принципите на добре планирано застрояване, екологичен баланс и дългосрочна инвестиционна стойност.

По информация на представители на корпорацията, всички сгради във Forest Club House вече са готови за експлоатация, като в близко време ще започне предаването на ключовете на инвеститорите, придобили имоти по време на строителството.

В КУБ посочват, че акцията е еднакво изгодна както за купувачи на имоти за лично ползване, така и за предприемачи, които разглеждат крайбрежните апартаменти като източник на доход от отдаване под наем, тъй като инфраструктурата на Forest Club House е предвидена за комфортно целогодишно обслужване.

