реклама

5 кораба ще правят проучвания за мрежа от оптични кабели в Черно море

04.02.2026 / 16:02 0

Снимка: Petel.bg

Пет научноизследователски кораба, плаващи под чуждо знаме в морските пространства на България в Черно море, получиха разрешение от правителството да извършат прецизно проучване във връзка с реализирането на проект "Кардеса" за система от оптични кабели между държавите от Кавказкия регион и Европа, съобщиха от правителствената пресслужба.

Кабелната система трябва да свърже Ахелой с Поти в Грузия и с разклонение до Шиле в Турция. 

Целта на проекта е осигуряването на нов цифров коридор между основните мрежови хъбове на Истанбул, София, Тбилиси посредством допълнителна устойчива и сигурна мрежа, отбелязва БНР. 

От решаващо значение за реализиране на проекта "Кардеса" е определянето на трасе.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама