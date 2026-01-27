5 машини работят по разчистването на падналата скална маса на пътя Смолян - Баните

Снимка: Европейски център за транспортни политики

Пет машини работят по разчистването на падналата скална маса на третокласния път III-863 Смолян – Баните, в района на село Малка Арда. Движението се осъществява двупосочно в една лента, а екипи на пътноподдържащото дружество и ОПУ-Смолян работата на терен.

След разчистване на свличането на този участък предстои да се почисти и още една отсечка в района на Баните, където движението също е в една лента.

В област Пловдив тази сутрин имаше свличане на земна маса на път II-35 Троян – Кърнаре, което е разчистено своевременно, съобщават от Агенция „Пътна инфраструктура”. В момента трафикът се осъществява нормално без ограничения.

Причината за свличанията на скална маса и на двата пътя са влошените метеорологични условия и обилните валежи, които преовлажняват скатовете над участъците.

Екипи на пътноподдържащите фирми в цялата страна са в 24-часова готовност при свличането на скална маса на пътното платно да реагират веднага и своевременно да се разчистят пътните участъци, за да не се възпрепятства движението.

Агенцията апелира шофьорите да тръгват с автомобили, подготвени за метеорологичните условия, да карат със съобразена скорост и да не предприемат рискови маневри. Блокирането на движението от превозни средства, които не са подготвени за път, затруднява пътуването на всички останали шофьори и работата на пътноподдържащата техника.

