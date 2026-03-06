5-о място за Никола Цолов в квалификацията на "Албърт парк" в Австралия

кадър: бТВ

Българският пилот във Формула 2 Никола Цолов завърши пети в квалификацията за първия кръг от сезона в Мелбърн. Българинът беше начело до последните бързи обиколки в самия край, когато начело излезе Дино Беганович с 1.28,695 минути.

Цолов завърши с 1.29,123 минути последната си обиколка, като успя да подобри времето си от обиколката, с която оглави по-рано класирането, която беше 1.29,381 минути, предаде бТВ.

Топ 3 допълниха Мартиниус Стеншорн и Алекс Дън, а точно пред Никола завърши съотборникът му в Кампос Ноел Леон.

Така в спринтовото състезание утре Българския лъв ще стартира шести, а за основната надпревара ще е пети.

Квалификацията беше прекъсвана на два пъти – първо заради катастрофата на Мари Боя на излизането от завой №12 и след това заради повредата в колата на Габриеле Мини, който остана едва 21-и.

Първото състезание от сезона - спринтовата надпревара ще се проведе в събота, а основното състезание на "Албърт парк" предстои в неделя.

