5 октомври - Международен ден на учителя

снимка: Булфото

По инициатива на ЮНЕСКО от 1994 г. Международният ден на учителя се чества на 5 октомври. Към настоящия момент тази дата се приема от над 100 държави, между които е и България.

Идеята за това идва от състоялата се през 1966 г. в Париж Специална междуправителствена конференция за статута на учителите, в резултат на която е подписан документът „Препоръки, касаещи статуса на учителя”. По повод 40-годишнината от приемането на препоръките, ЮНЕСКО предприема инициативата да наложи 5-ти октомври като международен ден на учителя и това става факт през 1994 г., когато Световният ден на учителя се отбелязва за първи път.

На днешния Организацията на обединените нации приканва всеки гражданин по света да отдели минута и да си спомни, с любов и признателност, как учителят е променил за добро неговия живот.



Факти от календара



Събития



610 г. — Състои се коронацията на византийският император Ираклий.

869 г. — В Константинопол е открит Всехристиянски църковен събор, който продължава до 28 февруари 870 г.

1502 г. — Христофор Колумб открива Коста Рика.

1582 г. — Поради въвеждането на Григорианския календар този ден от тази година не съществува в Италия, Полша, Португалия и Испания.

1793 г. — Конвентът във Франция въвежда Френския революционен календар.

1823 г. — В Англия започва издаването първото медицинско списание Ланцет.

1858 г. — Иларион Макариополски е ръкоположен за епископ без епархия.

1864 г. — Тропически циклон разрушава почти напълно индийския град Калкута, загиват над 60 хил. души.

1878 г. — Избухва Кресненско-Разложкото въстание.

1879 г. — Генерал-губернаторът на Източна Румелия княз Александър Богориди прави първа копка за възстановяването на Стара Загора.

1910 г. — Португалия отхвърля монархията и се обявява за република.

1912 г. — Балканската война: Балканският съюз (България, Сърбия, Гърция и Черна гора) обявява война на Османската империя, като отговор на навлизането на турски войски в Черна гора в края на септември. (стар стил)

1921 г. — В Лондон е основан Международният ПЕН клуб.

1930 г. — В Атина започва Първата балканска конференция за сътрудничество.

1930 г. — Британският дирижабъл R101 катастрофира във Франция по пътя си към Индия и убива 48 пътници.

1931 г. — Американците Клайд Пенкбърн и Хю Хърндън извършват първия полет над Тихия океан, прелитайки 8 000 км от Япония до Америка за 41 часа и 31 минути.

1944 г. — България във Втората световна война: В Крайова е сключено споразумение между България и представители на съпротивата от окупирана Югославия за участие на български войски във военни действия срещу Германия на югославска територия.

1962 г. — Във Великобритания Бийтълс издават първия си сингъл Love Me Do.

1962 г. — Състои се премиерата на Доктор Но - първият филм от шпионската поредица за британския таен агент Джеймс Бонд.

1970 г. — Ануар Садат е избран за президент на Египет.

1983 г. — Състои се премиерата на българския игрален филм Йо-хо-хо.

1983 г. — Полският дисидент Лех Валенса е удостоен с Нобелова награда за мир.

1985 г. — В София е открита Национална галерия за чуждестранно изкуство.

2000 г. — Масови демонстрации в Белград и другите големи градове довеждат до оставката на сръбския ръководител Слободан Милошевич, който отказва да признае поражението си от Воислав Кощуница на президентските избори .

2007 г. — Сергей Станишев открива новопостроения участък от Автомагистрала Тракия между Чирпан и Стара Загора.

