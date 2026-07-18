5 по Рихтер разтърси Турция тази сутрин

Пиксабей

Силно земетресение с магнитуд 5 разтърси Източна Турция. То беше с епицентър град Малатия.

Досега няма получени съобщения за материални щети и пострадали при земетресението, предаде БНР.

Службата за аварийни ситуации АФАД потвърди, че специализирани екипи проверяват района, но не са регистрирали проблемни ситуации.

Земетресението е регистрирано в 6:20 часа тази сутрин.

Редактор "Екип на Петел",

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