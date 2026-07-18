5 по Рихтер разтърси Турция тази сутрин
Пиксабей
Силно земетресение с магнитуд 5 разтърси Източна Турция. То беше с епицентър град Малатия.
Досега няма получени съобщения за материални щети и пострадали при земетресението, предаде БНР.
Службата за аварийни ситуации АФАД потвърди, че специализирани екипи проверяват района, но не са регистрирали проблемни ситуации.
Земетресението е регистрирано в 6:20 часа тази сутрин.
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