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5 по Рихтер разтърси Турция тази сутрин

18.07.2026 / 09:04 0

Пиксабей

Силно земетресение с магнитуд 5 разтърси Източна Турция. То беше с епицентър град Малатия.

Досега няма получени съобщения за материални щети и пострадали при земетресението, предаде БНР.

Службата за аварийни ситуации АФАД потвърди, че специализирани екипи проверяват района, но не са регистрирали проблемни ситуации.

Земетресението е регистрирано в 6:20 часа тази сутрин.

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