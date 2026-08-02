5 станаха жертвите при експлозията в ресторант в центъра на Москва

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Броят на загиналите при експлозията в ресторант в центъра на Москва нарасна до петима, двама от които починаха в болница, а поне шестима ранени остават в тежко състояние. Това съобщи Ройтерс, като се позова на информация на руската телевизия РЕН тв и други медийни източници.

Все още няма официално потвърждение на версията, че целта на бомбения атентат е бил главнокомандващият на руските военно-космически сили генерал Александър Чайко, нито дали той е сред пострадалите, посочва БНР.

В събота вечерта жена взриви самоделно устройство в ресторант Balzi Rossi на площад "Кудринская", едва на два километра от Кремъл. Заведението се намира в един от известните московски небостъргачи от епохата на Сталин, на Садовое кольцо, близо до метро "Баррикадная". Жената е една от загиналите при експлозията.

Според информация на вестник "Комерсант", тя се е опитала да достави кутия, "съдържаща подарък". В ресторанта се е провеждало частно събиране, по неофициална информация - за рождения ден на генерал Чайко. Охранителят решил да огледа кутията, при което е станала експлозията, като бомбата е била взривена дистанционно. Силата на експлозията е била еквивалентна на един килограм тротил, а самото устройство е било заредено с метални топчета, поради което са пострадали и хора на верандата на ресторанта.

Кметът на Москва Сергей Собянин определи взрива като жесток терористичен акт, но не даде официални сведения за броя на жертвите, нито за целта на атентата.

Редактор "Екип на Петел",

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