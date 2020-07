5 юли в историята. Би Би Си излъчва първата си телевизионна новинарска емисия

1439 г. – Във Флоренция е обявена уния между Римокатолическата църква и Византия.

1811 г. – В резултат на Войната за независимост на испанските колонии в Америка Венецуела получава независимост.

1865 г. – Англичанинът Уилям Бут създава в Лондон Християнската мисия, преименувана после в Армия на спасението.

1882 г. – Съставено е седмото правителство на България, начело с Леонид Соболев.

1884 г. – Германия превръща Камерун в своя колония.

1932 г. – Антонио де Оливейра Салазар става премиер на Португалия, установява авторитарен режим и управлява като диктатор до 1968 г.

1937 г. – В Букурещ е учредена малцинствена българска партия – Върховен народен съвет на българското малцинство в Румъния, от представители от Добруджа, Банат, Бесарабия, Букурещ, Браила и Галац.

1940 г. – Втора световна война: Френското правителство на Режим Виши скъсва дипломатически отношения с Великобритания.

1943 г. – Втора световна война: Започва Битката при Курск – най-голямата танкова битка в историята.

1946 г. – На модно ревю в Париж са представени първите бикини, наречени на атола Бикини, където са провеждани опити с американско ядрено оръжие.

1954 г. – По радиото са излъчени първите записи на Елвис Пресли – песните That's All Right (Mama) и Blue Moon of Kentucky; датата се смята за рожден ден на рок-енд-рола.

1954 г. – Би Би Си излъчва първата си телевизионна новинарска емисия.

1959 г. – Индонезийският президент Сукарно разпуска парламента и поема цялата власт, като управлява авторитарно до 1967.

1971 г. – В САЩ е намалена от 21 г. на 18 г. възрастта за избирателно право на гражданите.

1975 г. – Кабо Верде придобива независимост от Португалия.

1977 г. – В Пакистан е извършен военен преврат – генерал Мохамед Зия Ул Хак сваля правителството на Зулфикар Али Бхуто, премиерът е арестуван и обесен.

1986 г. – В Москва са открити първите Игри на добра воля, организирани по идея на Тед Търнър.

1994 г. – В Китай е забранена експлоатацията на детски труд.

1996 г. – В Розлинския институт в Шотландия е родена овца на име Доли, която е първият бозайник успешно клониран от възрастни клетки.

2000 г. – Европейският парламент гласува България да бъде извадена от негативния визов списък на Шенгенското споразумение.

2008 г. – Официално е открит стадиона АФГ Арена в Санкт Гален, Швейцария.

2009 г. – Провеждат се парламентарни избори за 41 Народно събрание на България.

