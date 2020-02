5 забавни подаръка от сериала „Приятели“

„ Приятели“ е американски ситком, който проследява живота на шестима приятели, които живеят в Манхатън, Ню Йорк. Почти няма човек, който да не е гледал поне един епизод от култовият сераил „Friends”.

Предлагаме ви 5 интересни подаръка, които можете да направите на всеки истински фен на „Приятели“ или да запълните своят гардероб със свежа дрешка за лятото.

1. Тениска с героите от сериала

Ако се обличаш като Рейчъл, флиртуваш като Джоуи, чистиш като Моника, пееш като Фийби, майтапиш се като Чандлър или обичаш като Рос - тази тениска е точно за теб. ВИЖ ТЕНИСКАТА

2. Тениска от Приятели - I'll Be There For You

Всички знаем песничката от сериала, но тази тениска би била и страхотен подарък за всеки истински приятел. ВИЖ ТЕНИСКАТА

3. Забавна тениска за фенове на Friends

Тениска имитираща логото на тв сериала, с нея винаги ще бъдете хит сред приятелите си. Виж Дамски или Unisex модели

4. Тениска How You Doin



Ако сте гледали поне веднъж сериала, значи Джоуи е един от любимците Ви. Репликата му – „Как сиии“ е първата стъпка към всеки негов флирт. Тази забавна тениска можете да намерите в сайта АНТЕНИСКИ

5. Тениска от Приятели - They Don't Know that We Know

Тази тениска е само за ценители, които са истински запалени и са гледали всеки един епизод, конкретно тази тениска е от може би най-забавният.

Вижте ТЕНИСКАТА

използвайте промо код – PETEL за 10% отстъпка

Дано са ви харесали тези 5 страхотни модела.

Още страхотни тениски от сериала можете да намерите тук: Тениски FRIENDS

Защо да поръчаш от Anteniski:

доставка 1 работен ден

опция преглед и тест

възможност за замяна

100% памук, мъжки и дамски модели

избор от няколко цвята

* публикация

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието последните новини - такива, каквито са, от Света, България и Варна!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!