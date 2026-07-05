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50-годишна, известна на МВР, задигна часовник и парфюм от магазин в центъра на Варна

05.07.2026 / 09:58 0

снимка: Фейсбук, ОДМВР

Кражба на часовник и парфюм от магазин в централната част на Варна е разкрита от служители на Първо РУ, съобщават от ОДМВР.

След получен сигнал за посегателството в търговския обект, униформените са установили и задържали извършителката – 50-годишна жена, известна на МВР.

Отнетите вещи са възстановени и приложени към материалите по делото.

По случая е образувано досъдебно производство.

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