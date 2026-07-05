50-годишна, известна на МВР, задигна часовник и парфюм от магазин в центъра на Варна
снимка: Фейсбук, ОДМВР
Кражба на часовник и парфюм от магазин в централната част на Варна е разкрита от служители на Първо РУ, съобщават от ОДМВР.
След получен сигнал за посегателството в търговския обект, униформените са установили и задържали извършителката – 50-годишна жена, известна на МВР.
Отнетите вещи са възстановени и приложени към материалите по делото.
По случая е образувано досъдебно производство.
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