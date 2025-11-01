50 килограмова тиква гигант в българско село

Кадър Нова тв

Някои от тях достигат до впечатляващите 50 кг

Тикви с размери, достойни за „Гинес“, отгледа жена в Самоковско. Христина Вукова от село Доспей казва, че не е правила нищо специално. Тиквите все пак започнали рязко и внушително да увеличават размерите си, някои от тях достигайки до впечатляващите 50 кг., предаде Нова тв.

В това мазе не всеки може да влезе. А да се извади тиква отвътре е още по-трудно. Размерите на реколтата тази година са толкова впечатляващи, че в село Доспей всички говорят за градината на Христина Вукова.

„Реколта от тикви имам всяка година, защото аз постоянно си гледам тикви. Имаме животни и с естествен тор, синът ми наслага в градината — и се раждат много неща. Не ги садя отделно тиквите — между редовете картофи слагам семената, и есента, когато узреят, берем", пазказва Христина Вукова.

50 килограма — точно толкова тежат тиквите в Доспей. Ясно обяснение за тези размери няма.

„От едно място ми дадоха няколко други семки и се кръстосаха, може би затова. Едната е 50 и нещо килограма, другите са по-малки — има 43, 25, 30“, обяснява Христина Вукова.

Макар и вече прибрани на топло в мазето, тиквите са атракция и се радват на голям интерес.

„И хората идват, купуват си. И за лука ме питаха, че е много хубав, едър", хвали се Христина.

За тиквата — приложения колкото искаш. „За печене, за варене, за рачел, за всичко“, казва още Христина.

Тази година поне това е сигурно — тикви в Доспей ще има и след зимата.