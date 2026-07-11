50 милиона евро ни струва Джиро д'Италия

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Публичните разходи за домакинството на първите три етапа от колоездачната обиколка Джиро д'Италия в България през май са достигнали 48,2 милиона евро, съобщават от БГНЕС. Данните, изнесени от финансовия министър и вицепремиер Гълъб Донев в отговор на парламентарен въпрос, показват увеличение от близо 50 процента спрямо първоначално планирания бюджет от 34 милиона евро.

Общата сума е осигурена директно чрез поредица от правителствени решения. Според предоставената от вицепремиера разбивка пред народните представители, Министерството на младежта и спорта е получило 15 милиона евро за организацията на спортното събитие. Допълнителни 8,7 милиона евро са разпределени между пет институции, сред които спортното ведомство, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на туризма, Министерството на здравеопазването и МВР. По информация на информационната агенция, тези средства са покрили специфични дейности по време на провеждането на състезанието.

Значителна част от публичния ресурс е насочена към подобряване на пътната инфраструктура преди стартовете. Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) е разполагала с общо 24,5 милиона евро, формирани от две целеви плащания. Първоначалният транш е бил в размер на 5 милиона евро, а впоследствие с второ решение на Министерския съвет са добавени още 19,5 милиона евро.

Според БГНЕС доскоро се е смятало, че разходите на Пътната агенция за ремонти възлизат само на 10,2 милиона евро. При този сценарий общата цена на домакинството е трябвало да бъде 33,9 милиона евро, но новите данни показват преразход от над 14 милиона евро спрямо първоначалните очаквания на данъкоплатците.

Към момента не е напълно ясно как точно са усвоени средствата от отделните ведомства, допълват от агенцията. В своя официален писмен отговор Гълъб Донев пренасочва въпросите относно ефективността на разходите към ресорните министри.

"Във връзка с поставения въпрос „каква е структурата на окончателните разходи на събитието по пера“ считаме, че конкретна информация за усвоените средства по видове дейности може да се предостави от пряко ангажираните с провеждането на спортното събитие – министъра на младежта и спорта и министъра на туризма, както и от определените с Решение №836 на Министерския съвет от 2025 г. отговорни институции за изпълнение на различни видове дейности от одобрения прогнозен план за разпределение на отговорностите по изпълнение на проекта", посочва вицепремиерът в парламента.

Колоездачното състезание се проведе между 8 и 10 май, като маршрутите преминаха през Несебър, Бургас, Пловдив, София и Велико Търново. Според официалните изявления на спортното министерство, мащабното събитие е превърнало България в световна сцена и е предизвикало огромен зрителски интерес въпреки сложната логистика, коствала на държавата десетки милиони.

Редактор "Екип на Петел",

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