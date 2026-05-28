50 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие

Потушени са 50 пожара в страната през изминалото денонощие. Няма загинали и пострадали, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” към МВР на сайта на ведомството. Информацията е към 6:00 ч. тази сутрин.

С преки материални щети са възникнали 17 пожара, от които шест - в жилищни сгради, а четири - в транспортни средства. Без нанесени материални щети са възникнали 33 пожара, от които девет - в сухи треви, горска постеля и храсти, а 21 - в отпадъци.

Извършени са 48 спасителни дейности и помощни операции, от които осем - при катастрофи, а три - при отстраняване на опасни предмети.

За времето от 00:00 до 24:00 часа на 27 май пожарникарите са реагирали на 103 сигнала за произшествия.

Регистрирани са пет лъжливи повиквания, предава БТА.

