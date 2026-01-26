500 тона гуми, изхвърлени на нерегламентирани места, прибрани във Варна за година

Снимка: Пиксабей

Общината е събрала 500 тона излезли от употреба автомобилни гуми, изхвърлени на нерегламентирани места във Варна през 2025 година. Количеството е шест пъти по-голямо спрямо предходния период. Това съобщиха от ОП „Управление на проекти и озеленяване“ и дирекция „Екология и опазване на обществения ред“ в отговор на поставени въпроси от Moreto.net за специфичния отпадък.

Струпването на боклуци около контейнерите във Варна вече съвсем не е необичайна гледка. Освен битовите отпадъци и покъщина на все повече места правят впечатления огромни купчини от гуми, които прогресивно увеличават обема си. Стоят непокътнати с месеци. Дали източникът им са гумаджийници и сервизи в близост или случайни граждани може само да се гадае. Сигурно е обаче, че заради подобни гледки междублокови пространства и тротоари все повече заприличват на сметища.

От общината посочват, че през миналата година за извозване и предаване за оползотворяване са били предвидени 150 хил. лева. През 2026 администрацията планира провеждането на информационни и образователни кампании, насочени към повишаване на информираността и отговорността на гражданите по отношение на управлението на масово разпространените отпадъци.

Събирането и транспортирането на излезли от употреба автомобилни гуми, изхвърлени нерегламентирано на територията на община Варна, се извършва от общинското предприятие „Управление на проекти и озеленяване“. Дейностите се осъществяват приблизително два пъти месечно във всеки район и се базират на сигнали и списъци, изготвяни от районните кметства след извършени огледи.

Районните администрации подават информация за местоположението и количеството на гумите, след което те се събират от общинското предприятие съвместно с представител на съответния район. При сигнали за единични гуми не се реагира незабавно, тъй като това не е икономически обосновано с оглед разходите за транспорт и обработка, посочва администрацията.

Контролът по отношение на нерегламентираното изхвърляне на гуми се осъществява от дирекциите „Екология и опазване на околната среда“, „Управление на сигурността и контрол на обществения ред“, както и от районните администрации. Провеждат се проверки както по подадени сигнали, така и превантивни проверки на автосервизи и обекти за смяна на гуми, които по закон трябва да имат договори с лицензирани фирми за извозване и оползотворяване.

На територията на село Тополи функционира общинска площадка за временно съхранение на нерегламентирано изхвърлени гуми, която обаче не е предназначена за безплатно предаване от граждани. Съгласно нормативната уредба, физическите лица следва да предават излезлите от употреба гуми в обектите за търговия и смяна на гуми, където приемането им следва да е безплатно.

По закон вносителите и производителите на гуми имат задължение да осигурят обратно изтегляне и предаване за рециклиране на количества от пуснатите на пазара гуми.

Съгласно разпоредбите на Наредбата за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми, лицата, извършващи продажба и/или смяна на гуми в т.ч. мобилните сервизи за гуми са длъжни да осигурят възможност за приемане на гуми от крайните потребители в местата за продажба и смяна на гуми, като за предаването им крайните потребители не дължат заплащане.

Излезлите от употреба гуми могат да се предават на лица, притежаващи документ за извършване на дейности по събиране, транспортиране, рециклиране и/или оползотворяване на ИУГ.

В изпълнение разпоредбите на Закона за управление на отпадъците, общинската администрация е публикувала на интернет страницата на Община Варна информация за лицата, които притежават документ за извършване на дейности с ИУГ, както и информация относно възможностите за предаване на различни видове отпадъци.

