5000 евро на квадрат искат за апартамент за тотален ремонт на пъпа на София

Кадър Апартаменти от собственик София , Фб

Впечатляваща обява се появи за апартамент в София.

"Продава се едностаен апартамент – 37 кв.м.

Локация: бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, срещу Националния стадион и метрото.

Партерен етаж, без тераса

Високи тавани – 3 м (подходящ и за офис)

Сграда, освободена от такси и данъци

За тотален ремонт

Включено мазе – 9 кв.м. ( с прозорец към булеварда )

Цена: 5000 евро/кв.м.", пише подателят.

Коментарите не закъсняха и са много остроумни:

Е такива апартаменти харесвам, малка квадратура и да не плащаш в троен размер евтин ремонт .. сега остава да го пуснете и на цена като за гробница и можем да затворим сделката до края на другата седмица.

Много тъжна картина. Съвет няколко пластмасови чували събирате, пълните и на боклука. Тъкмо ще се по раздвижите.Ето такива снимки да показват в парламента, когато си говорят защо българите напускат страната. Цената дори не е за коментар.

Моля Ви,сложете снимка и на човека,който го купи!

Тук ще има опашка от купувачи сигурен съм.

Мислех,че тази група е за имоти не за вицове ?

Горкият човек ,който е живял там.

Начи разбрахме че е златна локация, ясно, че е топ инвестиция...ама да бяхте поне изнесли боклуците..

В Копенхаген квадрата е 5000-6000 евро, само казвам.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!