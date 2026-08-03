502 случая на морбили са отчетени в 11 области на страната до края на юли

Снимка: Пиксабей

От началото на годината до края на юли в страната са регистрирани 502 заболели от морбили, в 11 области. Това съобщиха на сайта си от Министерството на здравеопазването. Най-много са случаите в област Враца - 238, следвана от областите Плевен -158, Ловеч - 77, Монтана - 11, София-град - осем, Варна - три, Русе - три, Видин - един, Перник - един, София-област - един, Търговище - един.

От всички заболели 415 са деца, като 250 от заболелите не са ваксинирани, поради ненавършена възраст или други причини, а при 41 имунизационният статус е неизвестен, посочва БТА. При останалите има данни за извършена имунизация.

От началото на разпространението на заболяването в страната са приложени 56 454 ваксини срещу морбили, паротит и рубеола.

За последната седмица в страната са регистрирани 17 нови случая на морбили, показват данните на Националния център по заразни и паразитни болести. За периода януари 2025 г. - юли 2025 г. в страната е имало един регистриран случай на заболяването.

Ваксинирането срещу морбили, паротит и рубеола в България е задължително. Морбили, познато още като дребна шарка, е остро инфекциозно заболяване, което се характеризира с обща интоксикация, възпаление на лигавицата на горните дихателни пътища, характерен кожен обрив и често настъпващи усложнения, посочват в онлайн платформата "Плюс мен", създадена от Министерството на здравеопазването с цел популяризиране на ползите от ваксините.

Морбилният вирус се отделя във въздуха при говор, издишване, кихане, кашляне и плач. Обикновено заразяването с морбили се осъществява при близък, непосредствен контакт на възприемчивите лица с болния на разстояние 1-2 метра в закрити помещения, транспортни средства, училища. Вирусът прониква през лигавицата на горните дихателни пътища и конюнктивите. Инкубационният период е от 11 до 21 дни, средно 12-14 дни. Заболяването започва постепенно с повишаване на температурата, кихане, хрема, сълзотечение, светобоязън, груба, неповлияваща се от обичайното лечение кашлица и температура, достигаща до 38,5 - 39 градуса, допълват от "Плюс мен".

Редактор "Екип на Петел",

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