5169,60 лева за 5 години за възстановяване на здравни права

Здравноосигурителните права на човек да се възстановяват, след като той заплати дължими здравни вноски за последните 36 месеца, а не 60 месеца, предлагат депутати от Алианс за права и свободи с промени в Закона за здравното осигуряване, внесени в парламента.



Според сега действащото законодателство здравните права се прекъсват в случай, че не са внесени дължими осигуровки за три месеца за период от 36 месеца назад. Възстановяването на здравноосигурителните права става след заплащане на 60 вноски, като връщането е 5 години назад.



Съществува и специален ред за възстановяване на здравните права за българи, които са живели в чужбина и не са плащали вноски.



Когато загубиш здравните си права, референтният период е 36 месеца или три години, а за възстановяване и реинтегриране в системата този срок е 60 месеца или пет години.



Тази мярка беше въведена през 2015 година с надеждата за възстановяване на справедливостта в задължителното здравно осигуряване, посочват депутатите. Вместо намаляване броя на неосигурените обаче, сме свидетели на драстичното им увеличение, допълват те. Според тях сложността в попълването на Декларация образец 7 и финансовата тежест са бариера за възстановяване на здравните права на хората с ниски доходи.



За 2025 г. от 1 април сумата за възстановяване на здравни права е 5169,60 лева за 5 години или по 86,60 лева месечно за самоосигуряващите се и 2584,80 лева или 43,08 лева месечно за социално слаби и безработни без право на парично обезщетение.

Голяма част от тези суми са непосилни за основната част от неосигурените, а именно трайно безработните, социално слаби и хора с ниски доходи, пише в мотивите към законопроекта.



По данни на НЗОК към май тази година броят на здравноосигурените лица, избрали личен лекар с прекъснати права е 1 186 699. Според НАП към същата дата този брой достига до 2 152 847.

