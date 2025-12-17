52-годишен моторист e в тежко състояние след катастрофата в "Студентски град"

Снимка: Фейсбук, "Катастрофи в София", М. Карашки

52-годишният моторист е пострадал тежко при катастрофата с лек автомобил в столичния квартал "Студентски град", съобщават потребители в социалните мрежи, пише dir.bg.

По информация на Нова телевизия инцидентът е станал малко след 16 ч. на кръстовището пред УНСС - на ул. "Осми декември". От Спешна помощ са обяснили, че на място веднага е изпратен медицински екип от ж.к. "Младост", който е пристигнал за няколко минути.

52-годишният моторист е с политравма и е транспортиран във Военномедицинската академия.

До момента не са ясни причините за катастрофата.

