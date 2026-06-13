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52-годишният моторист от катастрофата край град Шипка е починал

13.06.2026 / 20:32 1

Снимка: Фейсбук, Катастрофи България, И. Владимиров

Единият от пострадалите в катастрофата край град Шипка - мъж на 52 години, е починал на път за болницата в Стара Загора. Това съобщават от Областната дирекция на МВР в града.

Припомняме, че сигнал за пътнотранспортното произшествие на път I-5 Казанлък - Габрово е получен в 17:53 ч. днес. 

По първоначална информация катастрофата е между лек автомобил, управляван от 25-годишен мъж, и два мотоциклета, управлявани от двама мъже на 52 и 53 години. Пострадали са водачите на двата мотоциклета и 47-годишна жена, пътувала на единия мотор.

Според очевидци моторите са отнели предимството на лекия автомобил.

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Редактор "Екип на Петел",

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Коментари
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MrBean (преди 33 минути)
Рейтинг: 226345 | Одобрение: -2170
Те отнели предимство,ама той летял с 200...

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