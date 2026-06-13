52-годишният моторист от катастрофата край град Шипка е починал
Снимка: Фейсбук, Катастрофи България, И. Владимиров
Единият от пострадалите в катастрофата край град Шипка - мъж на 52 години, е починал на път за болницата в Стара Загора. Това съобщават от Областната дирекция на МВР в града.
Припомняме, че сигнал за пътнотранспортното произшествие на път I-5 Казанлък - Габрово е получен в 17:53 ч. днес.
По първоначална информация катастрофата е между лек автомобил, управляван от 25-годишен мъж, и два мотоциклета, управлявани от двама мъже на 52 и 53 години. Пострадали са водачите на двата мотоциклета и 47-годишна жена, пътувала на единия мотор.
Според очевидци моторите са отнели предимството на лекия автомобил.
Редактор "Екип на Петел",
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