52-годишният моторист от катастрофата край град Шипка е починал

Снимка: Фейсбук, Катастрофи България, И. Владимиров

Единият от пострадалите в катастрофата край град Шипка - мъж на 52 години, е починал на път за болницата в Стара Загора. Това съобщават от Областната дирекция на МВР в града.

Припомняме, че сигнал за пътнотранспортното произшествие на път I-5 Казанлък - Габрово е получен в 17:53 ч. днес.

По първоначална информация катастрофата е между лек автомобил, управляван от 25-годишен мъж, и два мотоциклета, управлявани от двама мъже на 52 и 53 години. Пострадали са водачите на двата мотоциклета и 47-годишна жена, пътувала на единия мотор.

Според очевидци моторите са отнели предимството на лекия автомобил.

Редактор "Екип на Петел",

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