52-рото Народно събрание е приело 28 закона за първата си сесия

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52-рото Народно събрание е приело 28 закона и 89 решения по време на първата си сесия, показва справка на дирекция „Законодателна дейност и парламентарен контрол“ и парламентарния пресцентър.

В периода от 30 април до 31 юли 2026 г. депутатите са провели 39 пленарни заседания. В парламента са внесени общо 163 законопроекта, като 114 от тях са предложени от народни представители. През първата сесия са постъпили и 137 проекторешения, както и два проекта за обръщения и декларации, предаде БГНЕС.

Сред най-важните приети актове са държавният бюджет за 2026 г., бюджетите на Националната здравноосигурителна каса и на Държавното обществено осигуряване. Народното събрание е гласувало и Закон за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности, както и промени в Изборния кодекс, Закона за съдебната власт, Наказателно-процесуалния кодекс, Закона за държавния дълг и Закона за защита на конкуренцията.

По време на сесията парламентът е избрал Министерски съвет начело с министър-председателя Румен Радев, както и ръководители на Държавна агенция „Разузнаване“, Държавна агенция „Национална сигурност“ и подуправител на НЗОК.

С решения на Народното събрание са възложени и проверки на Сметната палата, които обхващат финансовото управление на Агенция „Пътна инфраструктура“, публичните финанси в Министерството на финансите и социалните плащания от бюджетите на Министерството на труда и социалната политика и НОИ.

Депутатите са насрочили изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври 2026 г. и са приели правила за процедурата по избор на членове на съдийската и прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота.

Народното събрание е взело решение и за откриване на филиал на Бургаския държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров“ в Добрич.

До 14:00 часа на 31 юли народните представители са отправили 765 въпроса и 10 питания към представители на изпълнителната власт.

Парламентарен контрол е проведен в рамките на 10 пленарни заседания, блицконтрол е имало в две заседания, а в четири са проведени изслушвания.

Общото време, отделено за парламентарен контрол през първата сесия, е 37 часа и 56 минути.

От 765-те въпроса 602 са били с искане за писмен отговор, а 163 – за устен. Отговор е получен по 546 въпроса, докато 64 са били оттеглени.

Депутатите са отправили и 10 питания с устен отговор, като по шест от тях е било отговорено в рамките на първата сесия. По време на блицконтрола народни представители от всички парламентарни групи са задали общо 21 въпроса към министър-председателя и вицепремиерите.

Редактор "Екип на Петел",

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