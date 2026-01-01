524 души са потърсили помощ в Спешното отделение на „Пирогов“ на 31 декември

снимка Булфото

Традиционен пик на пациентите в спешното звено на болницата се наблюдава в новогодишната нощ. Най-много хора са преминали през травматологичния кабинет.

524 пациенти са потърсили помощ в Спешното отделение на УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов“ на 31 декември 2025 г. От тях 11 възрастни и 4 деца са били докарани с линейки. 91 от прегледаните в последния ден на годината са приети в болницата. В първите часове на новата 2026 г. спешна помощ е оказана на трима пострадали от неправилно боравене с пиротехнически средства. До 9:00 часа сутринта на 01.01.2026 са прегледани 86 пациенти – 62 възрастни и 24 деца.

В новогодишната нощ натоварено е било дежурството и в Отделението по неврохирургия на „Пирогов“. 15-годишно дете от Гоце Делчев е прието с травма на лицето и лявото око от пиротехника. Оперирано е и дете на 11 години от Плевен, което е получило исхемичен инсулт. За лечение е прието и дете на 14 години, което има тежка съчетана травма в следствие на падане от седмия етаж.

През 2025 година в Спешното отделение на „Пирогов“ медицинска помощ са получили 265 000 пациенти, като над 59 000 от тях са били приети за лечение в болницата. 5300 от болните са били докарани с линейки на центровете за спешна медицинска помощ. Здравно неосигурените лекувани в спешната болница са близо 17 000, предаде frognews.bg.

