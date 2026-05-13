53 деца са евакуирани след три взрива до детската градина в Горна Оряховица

кадър: бТВ

Инцидент в детска градина "Детски свят" в горнооряховския квартал "Калтинец", след който се наложи евакуацията на 53 деца.

"Вчера около 12 без 10 се чуха силни взривове с последващ силен дим - първо черен на цвят, после бял. Децата в този момент бяха на двора и си играеха. Чуха се три последователни взрива с интервал от 1-2 мин", разказва в ефира на бТВ директорът на детската градина Десислава Бушнакова.

"Прибрахме децата веднага, защото ни притесни острата миризма, която се отделяше във въздуха. В последствие след като се е разсеял дима, дойдоха контролните органи и по заповед на началника на РПУ-то бяха евакуирани всички деца и за по-малко от час бяха предадени на родителите си", каза още директорът.

При този силен взрив е нормално децата бяха доста изплашени, но нещата се успокоиха, коментира още тя.

От сградата на детската градина има начупени прозорци, няколко тапи на сифони са изхвръкнали от местата си.

В близост до детската градина се намира промишлена зона, но дали има вина в някое предприятие, това се разследва. След предстоящ оглед на сградата на детската градина ще се вземе решение дали децата да се върнат утре или до края на седмицата да останат вкъщи, увери зам.-кметът на Горна Оряховица Петя Иванова.

Прокуратурата разследва случая, проверява се и голямо предприятие за изхвърляне на вредни отпадъци, близо до детската градина.

