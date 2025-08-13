реклама

53 градуса бяха измерени в Югоизточна Турция

13.08.2025 / 00:40 0

Кадър Youtube

53 градуса показаха във вторник термометрите в югоизточния турски град Шанлъурфа, предаде Анадолската агенция.

Изнурителната жега продължава да оказва негативно влияние върху живота на местните жители, съобщава БНТ.

Поради високите температури обичайно оживените улици и булеварди на града опустяха и много граждани потърсиха спасение и прохлада в парковете под сянката на дърветата.

Шанлъурфа е един от градовете в Турция с най-високи температури на въздуха.

 

