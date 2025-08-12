53 градуса по Целзий днес в Турция

Булфото

Петдесет и три градуса по Целзий показаха днес термометрите в югоизточния турски град Шанлъурфа, предаде Анадолската агенция, цитирана от БТА.

Жегата продължава да оказва негативно влияние върху живота на местните жители. Поради високите температури обичайно оживените улици и булеварди на града опустяха и много граждани потърсиха спасение и прохлада в парковете под сянката на дърветата.

Шанлъурфа е един от градовете в Турция с най-високи температури на въздуха.

