53 пожара са потушени за денонощие в страната

Противопожарните служби са ликвидирали общо 53 пожара в страната за изминалото денонощие, реагирали са на 79 сигнала за произшествия, съобщава на сайта си Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението". При пожарите са пострадали трима души.

На 17 декември в 00:24 ч. в столичната дирекция е получено съобщение за пожар на апартамент в жк "Дружба" 1. Произшествието е ликвидирано с два пожарни автомобила, пострадал е мъж на 65 г., който е обгазен.

С преки материални щети са възникнали 16 пожара.

Без нанесени материални щети са възникнали 37 пожара.

Извършени са 22 спасителни дейности и помощни операции.

Лъжливи повиквания са четири, предаде БТА.

