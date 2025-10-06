54-годишен мъж е с доживотна присъда за убийство с особена жестокост

Снимка: Булфото

54-годишен мъж получи доживотна присъда по обвинителен акт на Окръжна прокуратура - Стара Загора. К.Г. е признат за виновен за това, че на 7 юни 2024 г. в местността „Бойчобунар“ в землището на Стара Загора умишлено е умъртвил М.Г., на 38 г., като деянието е извършено с особена жестокост.

Окръжен съд - Стара Загора осъди обвиняемия на доживотен затвор при специален режим на изтърпяване.

На 7 юни 2024 г. в местността „Бойчобунар“ в Стара Загора е възникнал битов конфликт между К.Г. и М.Г., които се намирали във вилната зона. По време на спора К.Г. взел метална вила, с която три пъти пробол в главата и шията пострадалия. Той е починал на място.

През 1996 г. К.Г. е бил осъден за извършено убийство на 19 години лишаване от свобода, като след изтърпяване на наказанието си е бил освободен от затвора.

Присъдата на Окръжен съд - Стара Загора подлежи на обжалване пред Апелативен съд - Пловдив.

