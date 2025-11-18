54-годишен мъж нахлу в къща в село във Варненско и стреля

Снимка: Булфото

54–годишен е нахлул в къща в село Черноок в неделя надвечер и е отправил заплахи за убийство към тъжителя. Заканата била придружена с възпроизведени два изстрела във въздуха, съобщават от ОД на МВР - Варна.

Веднага след получения сигнал екип на РУ Провадия е установил и задържал извършителя. Последвало е претърсване на дома на мъжа, отправил заплахата.

Там униформените намерили и иззели една ловна пушка, самоделен пистолет, множество патрони и боеприпаси, за които проверката показала, че са незаконни.

По случая е образувано досъдебно производство по описа на местното РУ, а мъжът е бил задържан за срок до 24 часа.

