54-о състезание по спортно ориентиране за Купа "8 декември" ще се проведе във Варна

снимка: Община Варна

54-ото издание на състезанието по спортно ориентиране за Купа „8 декември“ ще се състои на 6 декември /събота/, в района на спортна база „Академик“ край Варна.

Организатор на проявата е спортен клуб по ориентиране Академик със съдействието на Община Варна и Българска федерация по ориентиране.

Заявки за участие са дали 108 състезатели от 6 клуба в страната. Те ще бъдат разделени в 24 възрастови групи на двете направления от 10 до 75 години, като най-дългата дистанция за преодоляване е 5,6 км.

Началото на надпреварата е в 11:30 ч., като старта за мъже и жени ще бъде в два различни коридора с три клетки за изчакване, а контролните знаци ще бъдат тип триъгълна призма на стойка.

Награждаването на призьорите е предвидено за 13:30 ч. Главен съдия и технически ръководител на надпреварата е Димитър Календжиев.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!