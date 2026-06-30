55 години без Гунди и Котков

Снимка Фейсбук, ПФК Левски

България почита паметта на футболни идоли.

Ето какво написаха на страницата на ПФК Левски във Фейсбук:

55 години отминаха, но болката не намалява. Повече от половин век по-късно ужасът от тяхната загуба, която потопи България в скръб, е все така силен. 55 години без Непрежалимите, две от най-ярките фигури на България – Георги Аспарухов и Никола Котков.

Всеки, който е техен съвременник, помни какво е изпитал през онзи проклет 30 юни, когато е разбрал, че тях ги няма. Заветът, който са ни оставили, и уроците по мъжество и джентълменство направиха така, че всяко следващо поколение да ги носи в сърцата си. И ще бъде така, докато на Земята има поне един останал жив левскар.

Гунди и Котков ще останат нашите пътеводни светлини, нашите ангели, за които се сещаме всеки път, когато стадионът се взриви след победен гол. Защото знаем, че те ни помагат и благодарение и на тях „Левски“ ще преживее всяко изпитание.

55 години минаха, но вие все така ярко блестите. И ни липсвате.

ПФК „Левски“ се прекланя пред паметта на Георги Аспарухов и Никола Котков.

Поклон пред Непрежалимите!

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!