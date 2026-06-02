55 хил. четвъртокласници се явяват на НВО по български език
Снимка: Булфото
Около 55 000 четвъртокласници се очаква да се явят на насроченото за утре национално външно оценяване (НВО) по български език и литература, съобщиха от МОН.
Изпитът започва в 10:00 ч., ще продължи 60 минути и ще се проведе в над 1700 училища.
За четвъртък е насрочено НВО в 4. клас по математика.
Резултатите от изпитите ще бъдат обявени до 15 юни, отбелязва Радио Варна.
