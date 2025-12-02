5512 лева заплата в един сектор

Кадър Фб

През трето тримесечие на 2025 г. средната работна заплата /СРЗ/ общо за страната e2 549 лв ., нараства с 12.0 на сто в сравнение със същото тримесечие на 2024 г. Тя намалява с 0,9 % спрямо второто тримесечие на 2025 г., показват данни на социалното министерство.

Наетите по трудово и служебно правоотношение нарастват с 30,1 хил., или с 1,3 % спрямо трето тримесечие на 2024 г., като достигат 2,36 милиона. Спрямо второ тримесечие на 2025 г. наетите лица в страната намаляват с 1,2%, или с 28,9 хил. души.



В осем икономически дейности се отчитат средни заплати над средните за страната, наетите в тях са около 34,3% от всички наети.



В „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения“ е отчетена средна работна заплата от 5 512 лв., за една година тя нараства със 7,5%, наетите през трето тримесечие на 2025 г. са 5,5% от общия брой наети в сектора.



Във „Финансови и застрахователни дейности“ взимат средно по 3 716 лв., за една година заплатите нарастват с 14 %.



В „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ е отчетена средна работна заплата 3 539 лв., заплатата нараства с 9,4% на годишна база.



В „Професионални дейности и научни изследвания“ получават по 3 460 лв., заплатата нараства с 11,3% на годишна база.



В „Държавно управление“ средната заплата е 3 088 лв., спрямо трето тримесечие на 2024 г. средната заплата отчита ръст от 15,6%.



В „Добивна промишленост“ е отчетена средна работна заплата от 3 071 лв., като нараства с 11,6%.



В „Образование“ е отчетена средна работна заплата от 2 780 лв. За една година средната заплата нараства с 16,4%.



В „Хуманно здравеопазване и социална работа“ е отчетена средна работна заплата от 2 584 лв., бележи ръст от 10,2%.



В 11 икономически дейности се отчитат средни заплати, по-ниски от средната за страната, в тези дейности работят около 65,7% от всички наети.



„Хотелиерство и ресторантьорство“ получават средно по 1 586 лв., ръст на средната заплата с 6,1% на годишна база.



В „Селско, горско и рибно стопанство“ се отчита средна работна заплата от 1 763 лв. през трето тримесечие на 2025 г., с положителен ръст на годишна база от 6,6%.



В „Други дейности“ е отчетена средна работна заплата от 1 774 лв., отчита се ръст на годишна база от 13,1%.

В „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ получават средно по 1 956 лв., на годишна база е нараснала с 13,7%.

В икономическа дейност „Строителство“ средната заплата е 2 097 лв., като нараства с 16,5 % на годишна база.



В „Преработваща промишленост“ се отчита средна работна заплата от 2 196 лв., ръст на годишна база от 13,8%.



В „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ се отчита средна работна заплата от 2 199 лв., годишен ръст от 10,1%.



В „Транспорт, складиране и пощи“ получават по 2 200 лв., на годишна база заплатите са увеличени с 11,1%.



6 пъти разлика в заплатите на служители във фирмите у нас



В икономическа дейност „Административни и спомагателни дейности“ средната работна заплата е 2 223 лв., бележи положителен ръст от 17,5% на годишна база.



В икономическа дейност „Култура, спорт и развлечения“ е отчетена средна работна заплата от 2 242 лв., заплатите нарастват с 12,0% на годишна база.



Наетите в „Операции с недвижими имоти“ получават средно по 2 384 лв., положителен ръст на годишна база от 13,0%.

В обществения сектор е отчетена средна работна заплата от 2 662 лв., което е ръст от 14,2 % в сравнение със същия период на 2024 г. През трето тримесечие на 2025 г. наетите в обществения сектор нарастват с 1,8 % спрямо същия период на 2024 г.



Най-високи средни работни заплати се отчитат в икономическа дейност „Финансови и застрахователни дейности“ – 6 122 лв., за една година средната заплата нараства с 12,3% и в „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - 4 292 лв., като нарастват с 6,5% на годишна база. Следват „Държавно управление“ – с 3 088 и „Професионални дейности и научни изследвания“ - 3 077 лв.



В 60.6% от действащите колективни трудови договори в предприятия у нас е договорена минимална работна заплата за предприятието, като в 24.0% от тях договореният размер е над действащата МРЗ за страната. В частния сектор действащите КТД с договорена МРЗ за предприятието съставляват 61.1%, като в 46.1% от тях е договорена по-висока МРЗ от тази за страната. В 58.1% от националните и 63.4% от чуждестранните предприятия от частния сектор е договорена МРЗ за предприятието.



В 62.7% от чуждестранните предприятия в КТД договореният размер е над МРЗ за страната, а при националните предприятия този дял е 23.3%.



Най-висок дял на КТД с договорена МРЗ за предприятието над МРЗ за страната се отчита в енергийния сектор – 83.3%, и в област Кюстендил и област Разград - 50.0%.С КТД в предприятия е договорен размер на минималната работна заплата за предприятието над МРЗ за страната от 1 274.46 лева (651,62€), или със 18.3% по-висок от действащата към 30.09.2025 г.



МРЗ за страната от 1 077 лева. 1 328.12 лева (679.06€) е средно договорената с КТД минимална работна заплата за предприятията в частния сектор, а 1 245.38 лева (636,75€) – в обществения сектор. 1 341.31 лева (685.80€) е договорената МРЗ за националните предприятия от частния сектор, а 1 324.55лева (677.23€) – в чуждестранните предприятия.



Най-високата договорена с КТД минимална работна заплата за предприятието от 1 507,80 лева (770,93€) се отчита в сектора на недвижимите имоти. Най-високо е равнището на договорената МРЗ в област Перник – 1 581.60 лева (808,66€).

