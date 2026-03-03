56-годишен мъж е с опасност за живота след катастрофа край Стара Загора

Снимка: Булфото

56-годишен мъж е с опасност за живота след катастрофа на път II-66 между Стара Загора и Чирпан. Това съобщават от ОДМВР - Стара Загора.

Сигнал за пътнотранспортното произшествие е получен в 16:14 ч.

По първоначална информация катастрофата е между товарен автомобил, управляван от 55-годишен мъж, и лек автомобил, управляван от 56-годишен мъж.

Пострадал е водачът на лекия автомобил, който е настанен в болница с опасност за живота.

55-годишният водач е тестван за употреба на алкохол, отчетен е отрицателен резултат, съобщават още от полицията.

На пострадалия водач е взета кръвна проба за анализ.

Местопроизшествието е посетено от полицейски екип на РУ-Чирпан, започнато е досъдебно производство.

