56-годишен мъж получи 1 година затвор за притежание на оръжие без разрешително

Снимка: Пиксабей, илюстративна

По разследване на Районна прокуратура-Стара Загора е осъден М.М., на 56 години. Той е признат за виновен за това, че на 11 юни 2025 г. в село Плодовитово, обл. Стара Загора, без съответно разрешение, е държал огнестрелно оръжие – ловна пушка, марка "ИЖ“, калибър 12 мм и 8 броя боеприпаси различен калибър, посочва Фокус.

Районен съд - Чирпан е наложил на М.М. наказание в размер на 1 година лишаване от свобода при първоначален "строг“ режим. Той е признал вината си.

Наказанието е наложено след споразумение, одобрено от Районен съд - Стара Загора. М.М. е осъждан и преди. Веществените доказателства по делото – ловна пушка и боеприпаси, са отнети в полза на държавата.

Определението на съда е окончателно и е влязло в сила.

