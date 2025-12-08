56-годишен варненец с условна присъда за държане на голямо количество алкохол без бандерол

Снимка: Агенция "Митници", илюстративна



56-годишен варненец бе осъден за държане на голямо количество алкохол без акцизен бандерол. Конкретният случай е от 13 ноември 2025 г. На тази дата при специализирана операция на полицията и митницата в няколко помещения в района на зеленчуковата борса във Варна, стопанисвани от 56-годишния мъж, се установява, че в съдове и бидони с различна вместимост той държи голямо количество етилов алкохол, без изискуемия по закон бандерол, съобщават от ВРС.

Експертизата сочи, че общото количество на открития алкохол е 3 173,5 литра, а стойността му възлиза на близо 33 800 лева. Само избегнатия и неплатен дължим акциз е в размер на повече от 20 000 лева. Случаят е немаловажен, а деянието е наказуемо по чл.234 ал.1 от Наказателния кодекс.



56-годишният мъж е с чисто съдебно минало. Делото бе внесено за разглеждане в съда с постигнато между страните споразумение за вида и размера на наказанието и с признание на вината от страна на подсъдимия.

Състав на Районен съд – Варна одобри параметрите на споразумението и наложи на подсъдимия наказание от 10 месеца лишаване от свобода, отложено с 3 години изпитателен срок. 56-годишият мъж следва да заплати направени разноски по делото за над 2800 лева.

Съдебният акт е окончателен и влиза в сила веднага.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!