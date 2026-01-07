56 са били пожарите през 2025-а в Североизтока, най-много са в Балчик

Снимка: Пиксабей

56 пожара са регистрирани на територията на Североизточното държавно предприятие (СИДП) през 2025 г. Най-много са в Балчик – 12, във Варна са 11, а в Суворово са 10. От ДГС-Провадия, ДГС-Смядово, ДГС-Търговище и ДЛС-Черни Лом отчитат, че нямат нито едно запалване на своя територия, съобщават от СИДП.

По един пожар е регистриран в стопанствата във Върбица, Нови пазар, Шумен, Паламара и Преслав, по два в Цонево и Шерба и три в Добрич, Тервел и Омуртаг. Служителите на ДГС-Генерал Тошево е трябвало да се справят с пет пожара, като огънят е засегнал 549 декара гори, треви и мъртва горска постелка.

На второ място по опожарени площи се нарежда ДЛС-Балчик, като горелите декари са 526 и от тях 329 са унищожени от върхов пожар, а на трето е ДЛС-Тервел с 422 декара. В Горското стопанство в Суворово огънят е обхванал 244 декара, а във Варна 181 декара. Във всички останали териториални поделения площите с поражения са под 100 декара. Общо на територията на СИДП огънят е засегнал 2186 декара гори, като половината са широколистни.

Най-честата причина за пожарите в горите е човешка небрежност. 18 са възникнали при изхвърляне на незагасена цигара, 11 при опожаряване на стърнища, 8 от искра или късо съединение, а останалите са при запалване на сметища, стърнища и пасбища. През 2025г. е регистриран и един умишлен палеж, както и два пожара предизвикани от деца.

В потушаването на огъня са участвали 537 пожарникари, 316 горски, 284 доброволци и 10 военнослужещи, като разходите за техника, транспорт и изгорели фиданки възлизат на 742 396 лева.

От 2000 г. до момента на територията на СИДП са регистрирани 1400 пожара. Най-много са били през 2007 г. – 167, следва 2001 г. със 141, 2012 г. със 129, а през 2000 г. са 116. През всички останали години са под 100, като от 2013 г. насам броя им намалява и годишно се отчитат около 50 пожара.

