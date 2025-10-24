57-годишен мъж преджоби чуждо яке на строеж
24.10.2025 / 10:16 0
снимка Булфото
57-годишен мъж се озова в ареста, след като задигнал 1500 лева от чуждо яке, оставено на строителен обект. Случаят е от Суворово, област Варна.
Сигнал за случая подал в полицията жертвата на крадеца.
Парите – предмет на посегателството, са открити и приложени към образуваното
досъдебно производство, съобщиха от пресцентъра на полицията.
