57-годишен мъж преджоби чуждо яке на строеж

снимка Булфото

57-годишен мъж се озова в ареста, след като задигнал 1500 лева от чуждо яке, оставено на строителен обект. Случаят е от Суворово, област Варна.

Сигнал за случая подал в полицията жертвата на крадеца.

Парите – предмет на посегателството, са открити и приложени към образуваното

досъдебно производство, съобщиха от пресцентъра на полицията.

